Inter News: la disavventura di Perisic

(Inter News) Il 2-0 sofferto al Nou Camp è già dietro le spalle, la classifica del girone di Champions sorride nonostante tutto. E da oggi si pensa alla Lazio. Si torna all’Olimpico dopo la serata indimenticabile del 21 maggio, “la prende Vecino”, la garra charrua che fa il suo esordio nel linguaggio dei tifosi, il quarto posto conquistato sul filo di lana.

Stamani la squadra si è ritrovata alla Pinetina agli ordini di mister Spalletti. Defatigante per chi ha giocato ieri a Barcellona, una semplice sgambata per gli altri, prima di 36 ore di riposo concesse dal mister.

Tutti gli effettivi senza problemi di salute erano agli ordini dello staff tecnico, con una sola eccezione, Ivan Perisic.

Sky Sport ha informato in giornata che ieri l’Inter è ripartita da Barcellona senza il croato. Il motivo? Rallentamenti non meglio precisati per espletare tutte le procedure in materia di antidoping, che hanno costretto il gruppo nerazzurro a tornare in Italia senza l’esterno croato per evitare di rientrare troppo in ritardo.

Una piccola disavventura che ha costretto Perisic a restare una notte in più in Spagna e rientrare a Milano solo in tarda mattinata, saltando così la ripresa dei lavori.

Fonte Sky Sport