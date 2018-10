Juventus Ronaldo le accuse e gli sponsor

(Juventus Ronaldo) Le recenti accuse di stupro formulate a carico di Cristiano Ronaldo stanno turbando, e non poco, tutto l’ambiente Juventus. Non c’è solo la tranquillità del campione portoghese in ballo, ci sono anche valanghe di soldi provenienti dagli sponsor. Aziende che hanno legato il loro nome a quello di CR7 e della Juventus per l’immagine vincente e che ora stanno monitorando attentamente gli eventi, ovviamente preoccupate per gli effetti negativi che l’accusa proietta anche sulla loro visibilità esterna e, di conseguenza, per il loro business.

Ne dà notizia il sito della Gazzetta dello Sport. “Una vicenda che se non si sgonfierà potrebbe costare al nuovo acquisto della Juventus la sponsorizzazione di alcune importanti aziende americane. La Nike, il colosso con cui il portoghese ha un contratto a vita, si è detta “molto preoccupata per le accuse inquietanti”.

EA Sports, casa produttrice di Fifa 19, sulla cui copertina campeggia proprio la versione digitale di CR7, ha rilasciato questo comunicato di allarme: “Abbiamo visto il rapporto relativo alle accuse nei suoi confronti. Monitoriamo la situazione con attenzione, perché ci aspettiamo che i nostri atleti di copertina e ambasciatori mantengano sempre una condotta in linea con i valori di EA Sports”.

Infine Associated Press riporta l’intenzione anche da parte di Save The Children di monitorare con grande attenzione gli sviluppi del caso. Se i fatti venissero confermati, la Ong deciderà di interrompere la collaborazione.

Fonte Gazzetta.it