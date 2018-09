(GdS) Inter-Fiorentina, il tango dei numeri 9: Icardi vs Simeone

Inter-Fiorentina, Mauro vs Simeone

Inter-Fiorentina è una sfida importantissima per entrambe le sue squadre: per i nerazzurri perché vincendo accorcerebbero sulla zona Champions e perché interromperebbero il tabù San Siro; per i viola invece sarebbe importante confermarsi ad alti livelli dopo uno straordinario inizio di stagione. Ma questa sfida è tanto altro. E’ infatti il tango dei numeri nove, la sfida tra Icardi e Simeone.

Di questo parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Maurito contro il Cholito. Il tango dei numeri 9 si prende San Siro e stasera passerà da qui. Con Icardi che non ha superato l’esame contro la Samp, ma si ritrova subito un’altra chance contro una delle vittime preferite (10 gol). E con Simeone, alter ego più giovane (25 anni il nerazzurro, 23 anni il viola) e con la stessa vocazione per il gol da attaccante d’area, che vive un momento più felice”.

Tra l’altro, i due, sono diretti concorrenti per la Selecciòn argentina. Due settimane fa, infatti, complice anche il fastidio muscolare avvertito dal capitano interista, i due si sono “spartiti” il ruolo del 9 dell’Argentina. Prima è toccato al Cholito, poi a Icardi. Una “rivalità” destinate a continuare negli anni a venire.

Gol in famiglia

Inter-Fiorentina vedrà sfidarsi due bomber che hanno due luoghi preferiti in comune nella loro vita: l’area e la famiglia. In area di rigore sono letali, mentre in famiglia sono sempre presenti e la preferiscono a distrazioni più “mondane”. I loro tatuaggi dimostrano, secondo la Gazzetta dello Sport, questo attaccamento.

I due, inoltre, sono in trattativa con i rispettivi club per il rinnovo del contratto. Maurito è pronto a rinnovare con un cospicuo aumento dell’ingaggio, mentre Simeone è pronto ad allungare il suo contratto, che vedrà incrementare il suo ingaggio stagionale, dopo lo splendido campionato da lui disputato lo scorso anno.