(GdS) Cancelo alla Juve, è fatta: fissate anche le visite

Cancelo alla Juve, è fatta

Che Cancelo fosse ormai “promesso sposo” della Juventus era cosa nota a tutti. Adesso però, al mosaico dei rumors di mercato, è stato aggiunto un tassello fondamentale: quello delle visite mediche. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore è atteso a Torino mercoledì, dove svolgerà proprio i test fisici al J-Medical, clinica di proprietà del club bianconero.

Si chiude così un’estenuante trattativa che ha visto protagonisti da una parte i due club, Valencia e Juventus, e dall’altra il calciatore che, nonostante gli ammiccamenti al club nerazzurro, ha consumato il “tradimento”.

L’accordo è stato trovato sulla base di 40 milioni di euro che il club di Marotta si impegnerà a versare il tre rate. La prima, quella più corposa, sarà di 15/17 milioni di euro. Si tratta di una cessione fondamentale per gli spagnoli. Grazie all’ex Inter, infatti, il Valencia ha potuto rispettare i paletti del ffp realizzando una plusvalenza di 40 milioni di euro. Il tutto per la gioia della “Vecchia signora”, che si è accaparrata uno dei talenti più cristallini in circolazione, in fatto di terzini destri.

Il secondo difensore più caro della storia bianconera

Cancelo, ancora prima di scendere in campo con la sua nuova maglia, già entra di diritto nella storia bianconero. Si tratta infatti del secondo difensore più pagato. Prima di lui solo Lilian Thuram, che lo precede di pochi spiccioli. A far compagnia al portoghese e al francese c’è il brasiliano Alex Sandro, acquistato per 27 milioni di euro dal Porto.

Al quarto posto c’è una vera e propria meteora. Si tratta di Cristiano Zenoni, che la Juve acquistò per 15,5 milioni di euro dall’Atalanta nel 2001. La stessa cifra che i bianconeri versarono a Bari nel 2010 per acquistare Leonardo Bonucci, difensore che ha fatto la storia della Juventus, oggi al Milan. A chiudere questa speciale classifica, stilata dalla Gazzetta dello Sport, troviamo Angelo Ogbona, granitico difensore acquistato dai rivali cittadini del Torino per ben 15 milioni di euro.