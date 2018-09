Gabigol cala il tris: l’ex Inter manda in estasi il Santos

Dal Brasile con furore. Gabigol vs Vasco Da Gama 3-0. L’Inter è avvisata.

Il messaggio dal campionato brasiliano è chiaro ed inequivocabile: Gabigol c’è ed è più vivo che mai. L’ex fantasista dell’Inter, attualmente in prestito al Santos, continua a dare spettacolo in patria. Nel corso del match contro il Vasco Da Gama disputato nella scorsa giornata ha letteralmente trascinato la sua squadra alla vittoria con una sontuosa tripletta.

Un ritorno all’Inter è possibile per Gabigol?

Dal Brasile giungono news riguardanti un Gabigol in versione top player. Le ultime prestazioni messe in luce nel campionato brasiliano lo rilanciano verso mete più prestigiose di qui ai prossimi mesi. Magari di nuovo in Europa. Un ritorno all’Inter è possibile? Di sicuro dovrà tornare a fine dicembre quando scadrà il prestito al Santos. Poi si vedrà. I tre squilli di Gabigol. Un messaggio chiaro e diretto alla dirigenza Inter.