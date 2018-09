Flash News, Watford-Tottenham 0-0 a fine primo tempo: un’occasione per Alli

Si è concluso il primo tempo del match di Premier League tra Watford e Tottenham, ecco come è andato

Il Tottenham sarà uno degli avversari dell’Inter in Champions League. La squadra guidata da Pochettino è sullo 0-0 a fine primo tempo contro il Watford. Gli Spurs sono a caccia del quarto successo consecutivo in Premier League. Una vittoria che porterebbe al primo posto in classifica il Tottenham.

Primo tempo che non ha visto grandi occasioni da rete. Watford sulla difensiva, per il Tottenham tanto possesso palla, ma solo una buona occasione con Alli al 12°. Il fantasista inglese è andato vicino al gol con un colpo di testa appena dentro l’area di rigore, una traiettoria a pallonetto che si spegne sopra la traversa. Dopo le vittorie esterne contro Newcastle e Manchester United, il Tottenham cerca il terzo successo consecutivo fuori casa in questo campionato.