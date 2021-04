(ID) Wijnaldum Inter, offerta migliore della Juventus. Barcellona out

L'Inter al lavoro sul mercato dei parametri zero. Molti giocatori interessanti, seguiti dal club nerazzurro. Tra tutti, Georginio Wijnaldum. Il centrocampista del Liverpool non ha rinnovato il contratto. Attualmente, è libero di firmare con qualsiasi altro club.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto aggiornamenti sul futuro di Wijnaldum. Ne avevamo parlato circa un mese fa, con i nerazzurri davanti a tutti. Ad oggi, è ancora l'Inter il club più avanti nella corsa al giocatore olandese. L'offerta dei nerazzurri è la migliore. La Juventus ha fatto la sua offerta, ma non si avvicina a quella dell'Inter. E il Barcellona?

I rumors di mercato davano Wijnaldum vicino al club spagnolo, notizia che abbiamo smentito. Ad oggi, il Barcellona è fuori dalla corsa al centrocampista del Liverpool. Il motivo? Il rinnovo di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino non ha ancora firmato il rinnovo. Sul piatto un contratto pesante. In casa catalana si sta lavorando per arrivare alla cifra chiesta da Messi con l'inserimento di altri incentivi economici, come alcune quote del club.

Con il Barcellona in difficoltà, l'Inter in questo momento ha un grande vantaggio nella corsa a Wijnaldum.