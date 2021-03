(ID) Wijnaldum Inter, nerazzurri davanti alla concorrenza. E il Barcellona...

Wijnaldum verso la fine dell'esperienza inglese con il Liverpool. Il centrocampista olandese non ha rinnovato il contratto che scadrà nel prossimo giugno. Da tempo, è libero di firmare con qualsiasi club. Il suo futuro sarà in un altro paese, in un altro campionato.

L'Inter c'è, l'Inter segue da tempo Wijnaldum. Parametro zero, sarebbe un grande colpo per i nerazzurri. Non manca la concorrenza, soprattutto italiana, con la Juventus interessata al calciatore. Niente Milan.

Le voci che arrivano dalla Spagna raccontano di un Barcellona molto vicino all'ingaggio di Wijnaldum. La redazione di interdipendenza.net ha avuto aggiornamenti sulla situazione del giocatore.

L'Inter è davanti a tutti nella corsa a Wijnaldum. Staccata la Juventus. Il Barcellona? Se veramente la squadra spagnola avesse affondato il colpo, Wijnaldum sarebbe già un giocatore del club catalano. Così non è. L'offerta dell'Inter al calciatore c'è, il club nerazzurro ha parlato con l'agente di Wijnaldum. Ad ora, è l'Inter la squadra più vicina al centrocampista olandese del Liverpool.