Dalla Spagna – Mourinho condannato per evasione fiscale: i dettagli

Mourinho, condanna di un anno per evasione fiscale

Jose Mourinho è stato condannato a un anno di carcere con la condizionale per il reato di evasione fiscale. L’Hacienda, l’agenzia delle entrate spagnola, ha accusato il portoghese di aver utilizzato nel 2011 e nel 2012 aziende offshore con sede nelle Isole Vergini e in Nuova Zelanda. L’ex Inter ha nascosto al fisco circa 3 milioni di euro derivanti dai suoi diritti d’immagine.

Come riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, Mourinho si è dichiarato colpevole e ha subito una condanna di sei mesi per ognuno dei due capi d’accusa. Secondo la legge spagnola, però, un imputato che ottiene una condanna inferiore ai 24 mesi può godere della condizionale.

L’allenatore del Manchester United, quindi, non verrà incarcerato. Dovrà però comunque pagare una multa pari al 60% della cifra non dichiarata: 966,922.56 euro per il 2011 e 1,015,879.83 per l’anno successivo. Da questa cifra verrà dedotta la quota che Mourinho ha già versato al fisco spagnolo in seguito alla multa da 4 milioni comminatagli nel 2014. In totale quindi lo Special One dovrà sborsare altri 669 mila euro prima di considerare il caso chiuso.