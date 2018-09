CM, la squadra pensa al clamoroso esonero: i nomi dei possibili sostituti

Società imbufalita

La Serie A potrebbe assistere ad un inaspettato esonero. SI tratta di Eusebio DI Francesco che con la sconfitta di venerdì contro il Milan ha creato molte incertezze sul suo futuro. Innanzitutto, la scelta del modulo iniziale con un 3-4-3 atipico è stata contestata perchè poco collaudata e per niente congeniale alle caratteristiche dei calciatori della Roma.

Come riporta Calciomercato.com, le quotazioni del tecnico ex Sassuolo sono crollate e il Presidente Pallotta mostra tanti dubbi.

Pochi calciatori valorizzati ( Schick)

Difficoltà nella collocazione di Pastore

Kluivert mai titolare

Cessioni di valore Gerson, Nainggolan, Gonalons e Defrel

Il mercato della Roma è stato improntato soprattutto sugli esterni anche se in queste prime tre partite tutti i moduli proposti non hanno confermato le idee del calciomercato. Schick esterno non rende, Kluivert è un talento puro ma non è stato mai utilizzato dal primo minuto e Pastore non riesce a trovare il ruolo adatto.

Provare la difesa a tre si è rivelata una pessima idea così Di Francesco si giocherà tutto all’esordio in Champions League a Madrid.

Sostituti

All’ambiente giallorosso manca da troppi anni un allenatore di grande esperienza ed in grado di gestire una piazza così esigente. Dai tempi di Capello non si sono presentati profili autoritari.I tifosi sognano Antonio Conte. Le difficoltà economiche non permettono ambizioni da grandi nomi ma una bozza sui probabili sostituti presenta i nome di:

Vincenzo MOntella

Roberto DOnandoni

Laurent Blanc

Escluse le piste che potrebbero portare a Laurent Blanc e Zidane