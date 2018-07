(CdS) Le parole di Maradona che faranno discutere. E su Messi…

«Non mi importa cosa dice la gente di me, continuo a pensare liberamente. Sono Diego Armando Maradona»

Maradona intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla della sua Argentina, del suo malessere avuto allo stadio e della fake news sulla sua morte.

La stra favorita l’Argentina arriva ai rigori, ha sbattuto contro i mattoni avanzati del muro di Berlino «Mi sento male per un’altra Coppa del Mondo che se ne va e in cui l’Argentina non riesce ad avere una squadra consistente»

«Ho visto Messi molto isolato, molto lontano dalla porta. Ho detto che, se lo mettono in campo da 9, deve venire a cercare i palloni, deve andare a preparare il gioco…»

Le parole di Maradona sull’allenatore dell’Argentina

«Sampaoli? Non sappiamo come attaccare, non sappiamo cosa fare: basta vedere il confronto con la Francia, piena di alternative di gioco»

«Bravo Tabarez, bravo maestro: l’Uruguay merita di stare dove è ora, spero vada avanti»

«L’Argentina invece non ha corsa, non sa attaccare, non sa cosa fare quando ha la palla»

C’è ancora un po’ di tensione da quando Diego “è morto” su Twitter. Dopo il malore a San Pietroburgo, si era creato il panico per la fake news post malore in diretta mondiale. E il sistema di sicurezza attorno alla fragilità del Pibe si è sgretolato tra curiosi e tifosi alla ricerca di informazioni sul suo stato di salute.

L’Argentina fuori dai giochi

«Un altro Mondiale è andato senza lasciare nulla a noi argentini. E’ stato come andare al cinema a vedere la cronaca di una morte annunciata»

«L’Argentina contro la Francia ha lasciato molto spazio a Mbappé che mi ricorda il primo Caniggia»