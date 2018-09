(CdS) Inter, è febbre nerazzurra: 120.000 spettatori totali per le gare contro Parma e Tottenham

CdS – Inter, boom di tifosi a San Siro: 120 mila in due partite

E’ febbre nerazzurra. Oltre 120.000 presenti a San Siro in tre giorni, tra la partita di sabato 15 contro il Parma e quella di martedì 18 contro il Tottenham. La vittoria contro il Bologna ha ridato entusiasmo a una tifoseria che, nonostante il KO a Reggio Emilia, nel debutto casalingo col Torino aveva sfiorato quota 60 mila presenti. Ecco perché il cassiere nerazzurro già sta festeggiando.

Apre così l’articolo del Corriere dello Sport dedicato all’entusiasmo nerazzurro in vista dell’esordio in Champions League con la società nerazzurra che punta a raggiungere 70 mila presenze sugli spalti. Prima del Tottenham, però, ci sarà il Parma, sabato prossimo alle 15. Un orario che piace sia ai tifosi fuori Milano che in Cina dove ci sono tanti supporter nerazzurri: quota 50 mila contro i parmensi è alla portata di mano complice la prevendita ed i tifosi in arrivo dalla vicina città emiliana.