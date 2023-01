Skriniar, la richiesta precisa e la nuova offerta. Cosa filtra dalla Francia

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 30/01/2023

Skriniar-Inter, è finita. Ma quando lo slovacco lascerà Milano? E’ il tema di queste ore, ad un solo giorno dalla fine del calciomercato (scadenza domani alle ore 20). Si spinge per trovare un accordo col Psg e chiudere una vicenda che potrebbe assumere contorni antipatici se rimandata a fine campionato.

Skriniar, in fondo, giocherebbe ancora con la maglia nerazzurra, pur sapendo di aver già dato l’ok ai francesi. I tifosi nerazzurri, dal canto loro, potrebbero rumoreggiare per l’anomalia. Uno scenario complicato e da evitare, sperando naturalmente che l’Inter riesca a trovare sul mercato pure l’alternativa che serve per non lasciare monco il reparto difensivo di Simone Inzaghi.

Skriniar, cosa filtra. Dall’offerta in arrivo alla richiesta nerazzurra: i dettagli

E’ già arrivata una prima offerta del Psg per acquistare Skriniar subito. Rifiutata. Come si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha una richiesta precisa: 15 milioni più bonus, fino ad arrivare alla soglia dei 18-20 milioni.

Sarebbe nell’aria un rilancio da parte dei transalpini. Preannunciato dagli intermediari impegnati nel complesso affare, non è ancora chiaro nell’entità. Saranno ore molte calde, scrive la testata. Dalla Francia, intanto, giungono notizie rassicuranti: per il locale Equipe, l’offerta arriverà e oscillerà fra i 20 e i 25 milioni.