Mercato Inter, ultim’ora! Offerta ufficiale per la punta: si prova a titolo definitivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/07/2023

Mercato Inter, i nerazzurri presentano la prima offerta per l’attaccante. In casa Inter, in queste ore, sono ore di mercato frenetiche. Non solo l’acquisto di Samardzic da concludere – con Fabbian che andrebbe come parziale contropartita all’Udinese -, ma anche il centravanti è uno dei ruoli da coprire per provare a regalare a Simone Inzaghi un reparto al completo.

Proprio in questi minuti, è arrivata una notizia in tal senso. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe già presentato un’offerta al West Ham per Gianluca Scamacca pari al valore di 20-22 milioni di euro. I nerazzurri sono in attesa di una risposta della società inglese. Sul ragazzo, c’è anche il forte interesse della Roma che vorrebbe portarlo nella capitale, ma non ha la possibilità di prelevarlo a titolo definitivo.