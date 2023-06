Mercato Inter, tra cessione e sostituto: novità importanti sul futuro di Onana

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 24/06/2023

Mercato Inter già attivo. L’Inter potrebbe affrontare un’importante cessione nel mercato estivo nonostante il loro brillante percorso nella Champions League, dove sono arrivati in finale prima di essere sconfitti dal Manchester City.

Nonostante il successo finanziario della competizione, la società sembra procedere con cautela. Dopo i rumors su possibili cessioni di giocatori come Barella e Lautaro, adesso si parla di un possibile addio del portiere Onana.

Mercato Inter, Onana verso la cessione: i nomi del sostituto

Portiere camerunese che, arrivato a parametro zero nella scorsa estate, ha dimostrato tutto il suo potenziale durante la stagione, superando Handanovic nella gerarchia dei portieri. Nonostante ciò, l’Inter non considera nessun giocatore incedibile e sarebbe disposta a cedere Onana per la giusta offerta. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe offerto 50 milioni di euro per acquisire il portiere camerunese, e i contatti tra i club sono già in corso.

Questa possibile cessione sarebbe un duro colpo per l’Inter, che dovrà rinunciare anche a Vicario, ormai direzionato verso il Tottenham. La società sta seguendo tre alternative per sostituire Onana: Sommer del Bayern Monaco, Mamardashvili del Valencia e Musso. Resta da vedere come si svilupperanno i negoziati nelle prossime settimane e quale sarà la decisione finale dell’Inter riguardo al proprio portiere.