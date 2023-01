Mercato Inter, spunta idea in Germania per la difesa. In estate grandi obiettivi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 31/01/2023

Mercato Inter, riflessioni massime in difesa. Resta il reparto arretrato di Simone Inzaghi l’oggetto del dibattito in queste ultime ore di mercato. Tutto è azionato dal caso Skriniar: lo slovacco resta in bilico e potrebbe già partire in questa sessione, direzione Parigi e Psg.

Ma cosa farebbe l’Inter per sopperire all’assenza dell’ex beniamino del pubblico? Contatti con l’Atalanta per Demiral, si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ci sarebbe il via libera del calciatore, ma non c’è accordo sulla formula col club orobico. L’Inter pensa ad un prestito con diritto di riscatto, il club bergamasco punta alla cessione non a titolo temporaneo o, perlomeno, con un obbligo a fine anno. Il muro, per il momento, è inscalfibile, ecco perché l’Inter starebbe sondando anche alternative estere.

Mercato Inter, non solo Demiral: ecco le alternative. E per giugno due obiettivi

L’ultimo nome, si legge sulla fonte, porta a Mavropanos dello Stoccarda. Classe 1997, ex Arsenal, sarebbe un’opzione percorribile alle condizioni nerazzurre. Intanto, per l’estate, due obiettivi oggi invece irrealizzabili: si tratta di Djalò e Todibo.

L’Inter vuol riservare i maggiori sforzi economici per un colpo in estate. Ecco perché la soluzione a gennaio dovrà invece essere low cost.