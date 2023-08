Mercato Inter, si guarda in casa Atalanta per due obiettivi: Marotta ci prova

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/08/2023

Mercato Inter, si guarda in casa Atalanta per due obiettivi. Il mercato nerazzurro, visto l’arrivo del mese di agosto, sta entrando nella sua fase decisiva. Marotta e Ausilio, infatti, oltre a dover cedere gli esuberi, dovranno necessariamente rimpolpare quelle caselle rimaste vacanti nella rosa di Inzaghi, dopo alcuni addii di giocatori partiti a parametro zero e ceduti.

Sicuramente, a breve, il discorso per il centravanti e la mezz’ala verrà chiuso dal momento che dovrebbero essere concluse le operazioni che portano a Samardzic e Scamacca. Ma bisognerà, poi, concentrarsi su ruoli fondamentali come il portiere e il braccetto di difesa. A tal proposito, secondo quanto riportato da Il Corriere di Bergamo, la società di viale della Liberazione, sta guardando attentamente in casa Atalanta.

Infatti, ad avviso del quotidiano, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul portiere Juan Musso, che dovrebbe far panchina al giovane Carnesecchi, così come su Demiral. Per quanto riguarda quest’ultimo, rimane in uscita, ma la Dea ha intenzione di cederlo a titolo definitivo, mentre l’Inter non vuole andare oltre il prestito con diritto di riscatto.

Ma i giorni continuano a passare e Gasperini ha fretta di inserire in rosa l’obiettivo Hien del Verona. Per questo, alla fine, i nerazzurri di Milano potrebbero ottenere la condizione migliore per arrivare al difensore turco ed avere il braccetto di difesa desiderato per la prossima stagione.