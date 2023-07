di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/07/2023

Mercato Inter, sembra risolto il mistero attorno all’arrivo di Samardzic in nerazzurro.

In mattinata era stato rilanciato dai media il disappunto di Giovanni Fabbian al trasferimento all’Udinese. Secondo le basi d’accordo tra le dirigenze di Zhang e Pozzo, il giovane attaccante sarebbe andato in Friuli a fronte di una valutazione di 10 milioni di euro con diritto di recompra da parte dei nerazzurri. Operazione fondamentale per portare a Milano Samardzic valutato 25 milioni, di cui 15 sarebbero pagati fisicamente dall’Inter e i restanti 10, appunto, tramite la cessione dl cartellino del bomberino.

Mercato Inter, Minieri spiega la posizione di Fabbian. Falso che l’attaccante non voglia andare all’Udinese.

A tal proposito è voluto intervenire direttamente l’agente dell’attaccante Michelangelo Minieri, che ai microfoni di TuttoUdinese.it ha dichiarato testualmente “Tutto falso, la trattativa tra i due club è ancora in corso”.

Non ci dovrebbero essere dunque problemi. Se Inter e Udinese troveranno la quadra, Fabbian non si opporrà al trasferimento in Friuli.