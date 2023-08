Mercato Inter, proposto un difensore di Premier League: ma c’è un forte ostacolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/08/2023

Mercato Inter, proposto ai nerazzurri un difensore di Premier League. In casa Inter sono giorni e ore parecchio importanti per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, due nomi su tutti sembrano essere vicini ad approdare a Milano. Il primo è quello di Yann Sommer del Bayern Monaco, mentre il secondo è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese.

Occhio anche alla situazione Gianluca Scamacca, che, in maniera clamorosa, potrebbe sfumare per la squadra nerazzurra, visto che pare ci sia il forte inserimento dell’Atalanta. Ma il mercato interista non è finito qui, perchè oltre al portiere, al centrocampista e al centravanti, c’è da coprire anche il ruolo di braccetto di difesa.

A tal proposito, un’importante indiscrezione arriva da La Gazzetta dello Sport, che all’interno delle sue pagine parla di un difensore che è stato proposto alla squadra nerazzurro, proveniente dalla Premier League. Si tratta di Tomyasu dell’Arsenal. Il giocatore è arrivato a Londra due estati fa per 21 milioni di euro più 3 di bonus e arriverebbe a Milano a costi non eccessivi.

Semmai, il vero problema riguarda due fattori. Sicuramente la formula, visto che l’Inter non può andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Ma anche l’ingaggio del giocatore non rientra nel range della società nerazzurra. Infatti, il difensore giapponese guadagna in Premier 3,5 milioni di euro e, vista l’ipotesi prestito, in caso di permanenza per un solo anno a Milano, non fruirebbe del decreto crescita.