Mercato Inter, per la porta si fa un nome inedito: ma c’è un ostacolo alla trattativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/07/2023

Mercato Inter, c’è un nome inedito per la porta nerazzurra. In questi giorni, il mercato dell’Inter, si sta attorniando delle voci che riguardano i portieri. Con le partenze di Onana e di Handanovic, oltre che di Cordaz, il club di viale della Liberazione deve, di fatto, rivoluzionare tutto il suo reparto. E’ arrivato Di Gennaro dal Gubbio per il ruolo di terzo portiere, ma ci sono ancora due caselle da riempire.

I nomi che interessano maggiormente Marotta e Ausilio, come oramai si sa da settimane, sono quelli di Sommer del Bayern Monaco, di Trubin dello Shakhtar Donetsk e di Audero della Sampdoria. Ma in questo momento, per tutti e tre i portieri, ci sono alcune difficoltà dovute alle valutazioni che le rispettive società fanno e che l’Inter non è disposta ad accontentare.

Intanto, secondo quanto riportato dal sito TMW, c’è un nome nuovo per i pali nerazzurri. Si tratta del portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Per il portiere serbo dei granata ci sarebbe stato un sondaggio per capire la situazione, anche se la trattativa appare in salita. Infatti, il presidente Cairo, sarebbe anche disposto a lasciar partire il ragazzo, ma solo per un’offerta a titolo definitivo, non con formule differenti.

Dunque, in casa Inter, ci sarebbe poco spazio alle interpretazioni. La dirigenza deve gestire il tesoretto ottenuto dalle cessioni per completare più reparti. Dunque, dovranno essere fatte tutte le valutazioni del caso.