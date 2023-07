Mercato Inter, nuova cessione in arrivo? Un giovane può portare soldi freschi al club

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/07/2023

Mercato Inter, la società potrebbe cedere un altro calciatore. In queste ore, il club nerazzurro, è focalizzato su tutta una serie di operazioni di mercato per definire quella che sarà la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Detto di Brozovic, che ha accettato le lusinghe ricchissime dell’Al Nassr e di Frattesi, ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, potrebbe esserci una nuova uscita per il club di viale della Liberazione.

Infatti, il giornalista argentino, German Garcia Grova, che lavora per Tyc Sports e Radio La Red, ha aggiornato su quella che è la situazione che gravita attorno all’attaccante classe 2000, Facundo Colidio. Il ragazzo, nella scorsa stagione, ha fatto molto bene con la maglia del Tigre e proprio le sue prestazioni ed i suoi gol avrebbero attirato gli occhi di parecchi club, soprattutto in sudamerica.

Secondo il giornalista, che ha dato la notizia attraverso il suo profilo Twitter, Riquelme avrebbe già contattato la dirigenza di viale della Liberazione, promettendo che a breve il Boca Juniors formulerà un’offerta. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un forte interessamento dal Messico, ma se si dovesse concretizzare quest’altra opportunità, sarebbe un ritorno non solo in patria, ma nella squadra che ha cresciuto Colidio.

Il giocatore, infatti, è arrivato in maglia nerazzurra, con cui ha giocato con la maglia della formazione Primavera, per una cifra di circa 7 milioni di euro. Vedremo se, questo ritorno, accadrà e quanto porterà alle casse dell’Inter per poter fare in modo che i nerazzurri possano pensare ad altri colpi.