Mercato Inter, no all’Arabia, vuole tornare nerazzurro, impresa ardua

di Redazione, pubblicato il: 04/08/2023

(Mercato Inter) Secondo le indiscrezioni di CM.Com Alexis Sanchez potrebbe tornare all’Inter.

Si tratterebbe di un ritorno clamoroso dopo la separazione per niente indolore di un anno fa che costò al club nerazzurro oltre 4 milioni di buonuscita. L’agente del cileno, Felicevich, avrebbe bussato in Viale della Liberazione per capire la fattibilità dell’operazione dopo il rifiuto del suo assistito alle ricche lusinghe arabe.

L’operazione sembra al momento priva di ogni logica. Senza l’uscita di Correa e con il probabile arrivo di Scamacca l’attacco nerazzurro sarebbe al completo.

Ma c’è un altro fattore che ostacolerebbe la conclusione dell’affare. Per quanto ridotto (si parla 2,5 milioni l’anno) l’ingaggio del giocatore non potrebbe godere dei benefici fiscali del decreto crescita.