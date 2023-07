Mercato Inter, il giornalista ammonisce: perso tanto, rischi evidenti

di Redazione, pubblicato il: 20/07/2023

(Mercato Inter) L’Inter sta affrontando una mezza rivoluzione, le parole d’ordine sono ringiovanire la rosa e abbassare il tetto ingaggi. Fabrizio Biasin ha riassunto il suo parere in un post significativo.

“Onana, Lukaku, Brozovic, Skriniar e Dzeko. Per peso nello spogliatoio aggiungo anche D’Ambrosio e Handanovic. L’Inter proverà a vincere lo scudetto, ma dire oggi che è la favorita significa far finta di non vedere la rivoluzione in corso e tutti i rischi che comporta“.