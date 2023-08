Mercato Inter, Biasin ironico sulle difficoltà del club

di Redazione, pubblicato il: 11/08/2023

(Mercato Inter) Chiusa anche la strada che doveva portare Balogun in nerazzurro le indiscrezioni parlano dello staff di mercato nerazzurro co le ultime due cartucce in mano: Arnautovic e Taremi.

Per l’attaccante iraniano il Porto chiede i soliti 30 milioni. Un botto, considerati i 31 anni del centravanti e dunque l’impossibilità di monetizzare a fine contratto. Per l’ex nerazzurro del Triplete la strada non è meno complicata. Il Bologna non ha intenzione di liberarlo per meno di 20 milioni e comunque la scelta resterebbe un piano B.

Fabrizio Biasin ha ironizzato nelle ultime ore sul ritorno dell’austriaco all’Inter. Il suo post è ironico ma amaro: “Arnautovicva benissimo, ma di fianco deve avere Milito ed Eto’o. Lo dice la storia”.