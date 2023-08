Mercato Inter, Balogun lancia un messaggio chiaro all’Arsenal: i nerazzurri hanno una speranza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/08/2023

Mercato Inter, Balogun lancia un messaggio chiarissimo all’Arsenal. Il grande obiettivo per l’attacco della società nerazzurra è sicuramente Folarin Balogun. Il giocatore, in questo momento, è fuori dal progetto della squadra londinese e non ha giocato nemmeno un minuto delle amichevoli della squadra londinese. Il problema attuale è la richiesta dei Gunners che valutano il ragazzo non meno di 40 milioni di euro.

Proprio per questo, è già stata rifiutata una recente offerta del Monaco da 30 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, ha a disposizione un gruzzolo di 35 milioni di euro circa, comprendendo i bonus, da investire sull’attaccante. E in questo momento, si attende il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo a quello che dovrà essere il futuro centravanti della squadra di Simone Inzaghi – sono stati intrapresi i contatti anche con Taremi del Porto.

Secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, Balogun ha già lanciato il proprio messaggio all’Arsenal. L’americano, infatti, si vede già nerazzurro e non ha intenzione di accettare altre destinazioni. Marotta e Ausilio, dunque, guardano con cauto ottimismo, coscienti che la volontà del giocatore è fondamentale e che potrà essere la leva che permetterà di abbassare le richieste della società inglese.

Lo staff nerazzurro, invece, sa bene che sul ragazzo – che è solo un classe 2001 – ci si dovrà lavorare, ma si è coscienti del valore grande e del fatto che una crescita costante potrebbe rappresentare una golosa plusvalenza per il futuro.