Mercato Inter, Ausilio conferma, “non solo Balogun”

di Redazione, pubblicato il: 09/08/2023

(Mercato Inter) Piero Ausilio è stato intervistato da Mediaset prima di Milan Monza valida per torneo Silvio Berlusconi.

Il DS nerazzurro si è soffermato sulla strategia del club per portare in nerazzurro un centravanti in grado di sostituire adegutamente Lukaku.

“Cerchiamo di prendere un giocatore che faccia gol. Il quando non è in questo momento programmabile, nel senso che stiamo lavorando su più strade .Cercheremo di invidiare il giocatore che è più adatto alle idee del nostro allenatore ma soprattutto uno che venga e faccia i gol. Penso prima dell’inizio del campionato per il bene dell’Inter. Balogun è un’opportunità come le altre, non c’è una prima o una seconda scelta, ci sono delle opportunità. Scelte poi le faremo più avanti e faremo quella giusta.