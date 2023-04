Mercato Inter, addio a sorpresa? Un titolarissimo può partire a fine stagione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/04/2023

Mercato Inter già entrato nel vivo. La Gazzetta dello Sport riporta che un big dell’Inter lascerà la squadra entro la fine della stagione, ma non c’è fretta di fare una cessione eccellente entro il 30 giugno.

La qualificazione alle semifinali di Champions potrebbe portare altri 20 milioni nelle casse nerazzurre e impedire una partenza immediata. Tuttavia, una cessione è inevitabile e i possibili indiziati potrebbero essere Onana e Dumfries.

Mercato Inter, il Barça su Onana: le ultimissime

Secondo Tuttosport, il portiere dell’Inter, Onana, potrebbe essere acquistato dal Barcellona come possibile sostituto di Ter Stegen, oltre che per le sue prestazioni. Attualmente, Onana è in pole position, ma l’Inter non lo lascerà partire senza un’offerta adeguata.La stagione dell’Inter è stata altalenante, con risultati alti e bassi.

Il mercato dei prossimi mesi potrebbe essere cruciale per rafforzare la squadra e garantire una stabilità duratura. Tuttavia, con la qualificazione alle semifinali di Champions e la possibile permanenza di alcuni giocatori importanti, l’Inter potrebbe guardare al futuro con più ottimismo. Intanto arrivano novità per l’attacco dove oltre a Thuram spunta il nome di Firmino del Liverpool (qui tutti i dettagli sul brasiliano).