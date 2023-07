L’Inter va di fretta, Lukaku non vuole tornare a Londra

di Redazione, pubblicato il: 04/07/2023

(Inter) I 18 milioni incassati dalla cessione di Brozovic non verranno destinati al sostituto del croato a centrocampo. La priorità indicata da mister Inzaghi dice Lukaku. La conferma del centravanti è fondamentale e sarebbe ancor più importante per il tecnico che la trattativa con il Chelsea fosse anche rapida. Il raduno è fissato per il 13 luglio, i nazionali avranno qualche giorno di ferie in più, avere Lukaku fin dai primi giorni della preparazione sarebbe un grosso vantaggio per lo staff tecnico.

D’altro canto il belga ha già chiesto al club nerazzurro di evitargli il rientro a Londra per l’inizio stagione del Chelsea. I Blues hanno detto chiaramente no ad un altro prestito. Per questo la dirigenza interista nei prossimi giorni formulerà la sua proposta, prestito (5 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 30 milioni pagabile in più rate a partire dal 2024.