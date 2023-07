Inter, una pista per la porta rischia seriamente di tramontare: la big d’Europa punta il portiere

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/07/2023

Inter, una pista per la porta rischia seriamente di tramontare. In queste settimane di calciomercato, in casa nerazzurra, tiene banco la questione Onana. Il portiere camerunese, che è stato uno dei segreti per i risultati della passata stagione, ha fatto sì che le sue prestazioni non siano passate inosservate alle big europee, soprattutto in Premier League.

Se il Chelsea, inizialmente, sembrava la squadra più pronta a portare un’offerta al club nerazzurro, adesso è il Manchester United che vorrebbe cercare di trovare un accordo con il portiere. La prima offerta dei Red Devils è stata di 40 milioni, contro i 60 richiesti dal club di viale della Liberazione che, però, ha fatto sapere che una soluzione si può trovare a metà strada.

Intanto, Marotta e Ausilio, stanno pensando al sostituto di Onana e tanti sono i nomi nella lista. Le tre piste principali sono quelle che portano a Trubin, Audero e Mamardashvili. E novità importanti arrivato a proposito di quest’ultimo. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il portiere georgiano del Valencia è nella lista del Bayern Monaco per la prossima stagione.

La società tedesca deve trovare un sostituto di Neuer alle prese con il recupero dal grave infortunio della scorsa stagione e un po’ avanti con gli anni. Per il giornalista, non ci sono problemi per trovare l’accordo tra giocatore e bavaresi. Si dovrà trattare con il club spagnolo.