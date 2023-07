Inter, UFFICIALE: un giocatore ceduto nel campionato svizzero. La formula dell’operazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/07/2023

Inter, altra cessione in questa sessione di mercato estiva. Non solo acquisti per la società nerazzurra che sta lavorando per trovare i profili più adatti per completare la rosa della squadra di Inzaghi. Oggi, in viale della Liberazione, è stata ufficializzata una cessione di un giovane su cui il club punta molto. Si tratta del terzino, l’anno scorso capitano della Primavera, Mattia Zanotti.

Il giovane difensore è passato in prestito secco al San Gallo e proprio nella prossima stagione affronterà il suo primo campionato da professionista da protagonista. Un giovane che ha già avuto modo di esordire in maglia nerazzurra, oltre ad accumulare – seppur pochi – qualche minuto in campo.

Adesso un’esperienza che sicuramente potrà dargli la possibilità di mettersi in mostra, mettere minuti ed esperienza in campo, per tornare più pronto per il futuro.

Intanto, ecco il comunicato della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mattia Zanotti al San Gallo: il difensore classe 2003 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024″.