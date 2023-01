Inter, Skriniar dice addio: lo scenario per la partenza a gennaio o a giugno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/01/2023

Inter, Milan Skriniar dirà addio alla squadra nerazzurra. La notizia di queste ore, in casa nerazzurra, è che il difensore slovacco Milan Skriniar ha detto ‘no’ al rinnovo di contratto proposto dalla società nerazzurra. Una notizia che ha scosso il mondo nerazzurro, anche se, di fatto, l’esito della decisione, era nell’aria. Intanto, mentre la dirigenza di viale della Liberazione prende atto della decisione di Skriniar, potrebbero aprirsi alcuni scenari.

E’ molto probabile che il difensore slovacco lasci Milano direttamente a giugno a parametro zero – anzi, ad oggi, sembra essere la via certa -, ma non è da escludere l’ipotesi di un addio anticipato nella sessione di mercato invernale.

Inter, Skriniar dice di no al rinnovo e lascia il club nerazzurro: potrebbero aprirsi nuovi scenari sul suo futuro

Dunque, Milan Skriniar, non sarà più un giocatore dell’Inter. La notizia ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi nerazzurri che avevano designato il loro numero 37 come futuro capitano della squadra. Tante le reazioni contrastanti del tifo interista, ma sul futuro di Skriniar le novità potrebbero non essere finite qui.

Infatti, secondo quanto sostenuto dal giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, in diretta ai microfoni di Radio Dee Jay, Skriniar potrebbe anche partire a gennaio. Infatti, se il Paris Saint Germain dovesse offrire una cifra di 20-25 milioni di euro, ecco che la partenza sarebbe certa. Uno scenario che, però, sarebbe poco probabile perchè in tal caso, il difensore slovacco, dovrebbe rinunciare ai soldi richiesti alla firma del contratto. Insomma, una storia che sembrava poter durare a lungo e che invece si interromperà a breve.