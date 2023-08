Inter, rischia di saltare un obiettivo primario: la Lazio spinge per avere il giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/08/2023

Inter, rischia di saltare un obiettivo primario di calciomercato. In casa nerazzurra si sta pensando a completare la rosa di Simone Inzaghi e inserire nella rosa interista tutti quei tasselli che in questo momento mancano per le partenze di tanti giocatori. Tra i ruoli ricercati, c’è sicuramente quella del braccetto di difesa, del centravanti e del secondo portiere. E, a tal proposito, per quanto riguarda quest’ultimo, un obiettivo rischia seriamente di saltare.

Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Gianluca Di Marzio, Emil Audero della Sampdoria rimane un obiettivo nerazzurro, ma la Lazio è in forte pressing. Tra i biancocelesti e i blucerchiati ci sono contatti continui, anche se manca l’accordo. L’offerta presentata dal presidente Lotito non è stata ritenuto congrua, ma si continuerà a trattare.

Dopo aver perso Trubin, che si è accasato al Benfica, e, molto probabilmente, Bento, il cui prezzo è molto alto rispetto alle disponibilità dei nerazzurri, anche Audero rischia di saltare. Bisognerà vedere quali saranno le valutazioni che verranno fatte da Marotta e Ausilio in viale della Liberazione per regalare ad Inzaghi un vice-Sommer di livello. In piedi resta sempre l’opzione Filip Stankovic, per cui la società si augura ci possa essere un prestito, ma che sembra sempre più vicino ad una permanenza come secondo (nella speranza che possa avere qualche chance per accumulare minuti ed esperienza).