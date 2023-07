Inter, per Lukaku un alleato formidabile, come per Frattesi

di Redazione, pubblicato il: 05/07/2023

(Inter) L’acquisto di Frattesi sarà formalizzato nelle prossime ore. Le condizioni economiche dell’affare sono note, per la prossima stagione l’Inter godrà delle prestazioni del centrocampista in pratica gratuitamente. L’importo del prestito annuale di 6 milioni di euro sarà infatti compensato dalla cessione di Mulattieri per la stessa cifra. Gli effetti economici dell’operazione saranno concreti dunque dal 2024 in poi.

Schema che lo staff di mercato pensa di ripetere con Lukaku. Secondo le indiscrezioni la proposta da presentare al Chelsea prevede un prestito annuale (5/6 milioni) con obbligo di riscatto nel 2024 legato alla qualificazione in Champions.

In sintesi Marotta ed il suo staff stanno giocando l’intero mercato avendo un alleato prezioso: il tempo. Tempo da comprare adesso per spostare le uscite ai prossimi esercizi. Lo stesso fattore che lo scorso anno penalizzò i nerazzurri per l’acquisto di Bremer adesso diventa elemento formidabile per garantire sostenibilità e competitività.