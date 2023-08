Inter, Pavard si avvicina: tanti indizi portano a Milano per la felicità di Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/08/2023

Inter, Benjamin Pavard si avvicina ai nerazzurri. In questi ultimi giorni di mercato, la trattativa più calda in viale della Liberazione è senza dubbio quella che dovrebbe portare il difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard a vestire la maglia nerazzurra. La società, si sta spingendo tantissimo per avere il francese con sè e le prossime ore potrebbero essere davvero quelle che porteranno alla fumata bianca.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbero degli indizi inequivocabile per la felice conclusione della trattativa. Pavard, ha saltato ben tre degli ultimi quattro allenamenti e non dovrebbe scendere in campo con la maglia del Bayern, impegnato oggi nella partita contro l’Augsburg.

Tuchel vorrebbe tenerlo ancora, ma i bavaresi stanno già iniziando a sondare altre piste tra cui quella di Chalobah del Chelsea. Pavard vuole solo il nerazzurro e benchè Marotta e Ausilio si stiano cautelando chiedendo informazioni per Schuurs del Torino, l’obiettivo numero uno è senza dubbio il giocatore francese.

Da tutti, la giornata di domani è data come quella che dovrebbe sbloccare la situazione. Simone Inzaghi è impaziente di avere il giocatore tra le proprie fila per poterlo convocare per la partita contro la Fiorentina del prossimo fine settimana. Ma bisognerà attendere ancora qualche ora per capire se questo sarà possibile.