Inter,Onana United, il count down è iniziato, si chiude in settimana (GdS)

di Redazione, pubblicato il: 28/06/2023

(Inter) Il mercato dell’Inter ha una sola semplice regola, vendere per comprare. Frattesi e Lukaku aspettano le mosse nerazzurre, tutto dipende dalle uscite, Brozovic in primis e poi Onana.

Il portierone camerunense è nel mirino del Manchester United, il suo ex allenatore Ten Hag vuole lui, De Gea non rinnova e comunque non dà al tecnico le garanzie necessarie.

La Gazzetta dello Sport riporta che Piero Ausilio è in Inghilterra per chiudere l’affare. “Sarà lui ad incontrare il Manchester United e l’entourage di Andre Onana tra 48 ore per trovare un accordo sulla cessione del portiere in Premier League”