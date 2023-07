Inter, novità per la fascia destra, si pestano i piedi alla Juve

di Redazione, pubblicato il: 06/07/2023

(Inter) Gianluca Di Marzio su Sky Sport introduce una novità del mercato nerazzurro.

L’Inter deve prendere il sostituto di Raoul Bellanova a destra, dove c’è soltanto Denzel Dumfries. Sta parlando con lo Spezia per Emil Holm, che è un obiettivo anche di Juventus e Atalanta ma anche l’Inter entra in corsa: è giudicato un giovane di prospettiva. Per lui lo Spezia chiede tanto, perché parte da quindici milioni di valutazione.