Inter, non è Milinkovic l’alternativa a Frattesi, c’è un nome nuovo (Sky)

di Redazione, pubblicato il: 29/06/2023

(Mercato Inter) Per uno strano gioco di coincidenza Inter e Milan continuano a condividere obbiettivi di mercato. E’ successo con Thuram, duello vinto dai nerazzurri. Ma in pentola bolle Frattesi con i club milanesi pronti a contenderselo per la soddisfazione del Sassuolo. Nelle ultime ore si era parlato di Marotta infastidito dalla richiesta emiliana di 40 milioni con conseguente virata dell’Inter su Milinkovic Savic, nome assai gradito a Simone Inzaghi.

Le cose non starebbero esattamente così. Secondo Gianluca Di Marzio un altro duello si aprirà a breve su Yunus Musah del Valencia.

“Credo che chi non prenderà Frattesi dei due, sempre che non vada alla Roma, possa poi andare su Musah come soluzione alternativa dal Valencia”.