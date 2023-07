Inter, nè Balogun, Morata o Beto: il nome per l’attacco è un altro: scatto dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/07/2023

Inter, il nome più vicino per l’attacco è inaspettato. In casa nerazzurra, sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, sono parecchi i ruoli da coprire per dare ad Inzaghi varie alternative di livello nella rosa per provare a puntare alla vittoria dello scudetto. Il portiere, ovviamente, rappresenta una priorità assoluta, così come il braccetto di difesa e la mezz’ala – Samardzic è molto vicino.

Ma una delle situazioni più spinose è rappresentata dall’attaccante. I nomi fatti in questi giorni sono tanti: da Balogun, che sembra essere il preferito, fino a Morata e Beto. Ma in questi minuti è arrivato una notizia a sorpresa per quanto riguarda il possibile rinforzo. Infatti, il nome su cui l’Inter si sta dedicando con maggiore convinzione è quello di Gianluca Scamacca del West Ham.

Secondo quanto riportato sui propri canali social dai giornalisti Pasquale Guarro e Matteo Moretto, l’ex centravanti del Sassuolo è l’attaccante con cui ci sono i dialoghi maggiori. Dunque, l’italiano, sembra essere in vantaggio sulla concorrenza e in questi giorni ci potrebbero essere ulteriori e importanti novità a tal proposito.

Dopo l’inseguimento di due anni fa e della scorsa stagione, Scamacca torna in auge per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri potrebbero, dunque, riempire la casella mancante per quanto riguarda l’attacco e regalare ad Inzaghi una soluzione affidabile.