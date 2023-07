Inter, Marotta e Ausilio scatenati, occhio al parametro zero

di Redazione, pubblicato il: 05/07/2023

(Inter) Accordo fatto per Frattesi, firme visite e ufficialità arriveranno nelle prossime ore. Mentre si aprono i lavori per trattenere Lukaku in nerazzurro Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano ancora per il centrocampo del futuro. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha confermato che c’è una apertura concreta per Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese ma ormai svincolato. L’affare non è ancora concluso ma lo staff di mercato interista pare deciso a regalare a mister Inzaghi un’ottima alternativa a parametro zero per la mediana del prossimo anno.