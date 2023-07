Inter, Lukaku “ingombrante”, il bluff del Chelsea

di Redazione, pubblicato il: 10/07/2023

(Inter) La regola principale del calcio mercato dice che per concludere un affare devono concordare tre volontà, chi compra, chi vende e il giocatore. Lukaku ha detto chiaramente e più di una volta di voler restare all’Inter, anche a costo di ridursi l’ingaggio di un milione di euro. Il club nerazzurro dal canto suo non ha mai fatto mistero di volere il centravanti belga con qualsiasi formula, anche a tiolo definitivo. E il Chelsea? E’ titolare del cartellino di un giocatore che non vuole tornare a Londra. Non solo, ma anche giocatore che ha rifiutato i soldi arabi ed ha messo il suo deciso no ad eventuali trasferimenti altri club italiani (Juventus, Milan).

I Blues chiedono 40 milioni di euro per liberarlo, richiesta del tutto comprensibile dopo averlo acquistato due anni fa per 115 milioni. Fanno la voce grossa dando per scontato che, cedendo Onana, l’Inter disponga di quella somma e sia disponibile a riversarla quasi interamente per l’acquisto di Lukaku. Tesi azzardata, lo staff di mercato nerazzurro deve ancora completare una rosa che ha perso diversi pezzi dopo la finale di Istanbul, i soldi di Onana dovranno coprire diversi altri investimenti. Il rischio che l’Inter sia costretta a cambiare idea c’è, di fronte a questa evenienza il Chelsea non potrà fare altro che cedere sul prezzo venendo incontro alle richieste dell’Inter. L’alternativa è trovarsi in rosa fin dai prossimi giorni un giocatore “ingombrante” dal punto di vista economico e anche come possibilità di impiego nel corso della stagione.