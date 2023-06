Inter, Hakimi vuole tornare: Marotta prova il colpo, ma un fattore frena l’affare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/06/2023

Inter, Achraf Hakimi vuole tornare a Milano. Dopo la notte di Istanbul che ha dato una sconfitta che fa male alla squadra nerazzurra, la dirigenza si prenderà qualche giorno di tempo per dare le linee guida per il prossimo mercato. Infatti, in viale della Liberazione, sanno che anche in futuro si potranno fare cose importanti.

Ed è per questo che Marotta e Ausilio sono alla ricerca dei profili migliori per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e, se possibile, renderla ancora più competitiva. La notizia di oggi che rimbalza dalle colonne di Libero, però, è di quelle clamorose e riguarda una vecchia conoscenza della società nerazzurra.

Infatti, secondo il quotidiano, l’esterno del PSG, Achraf Hakimi, è intenzionato a lasciare Parigi e vorrebbe ritornare a vestire la maglia nerazzurra. Un’operazione che potrebbe nascere questa estate come fu la passata stagione per Lukaku. Ma attenzione, perchè un fattore importante frena tutto. La società francese, per liberarsi del giocatore marocchino, infatti, vorrebbe una cifra di 68 milioni di euro, ovvero, lo stesso di quanto pagato per strapparlo ai nerazzurri.