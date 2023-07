Inter, è fatta per DAZN: il giocatore sarà nerazzurro. La formula del trasferimento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/07/2023

Inter, è fatta per l’arrivo di Lazar Samardzic. Nelle ultime ore si sta parlando tanto del possibile trasferimento del centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic in nerazzurro. Il giocatore classe 2002 è il primo nome per il centrocampo della squadra di Simone Inzaghi che lo ha individuato come rinforzo perfetto per la prossima stagione.

Ma delle novità importanti arrivano proprio in questi minuti. Infatti, secondo quanto riportato da DAZN, sarebbe fatta tra il club di viale della Liberazione e Samardzic. All’Udinese dovrebbero andare in cambio 15 milioni di euro, oltre al cartellino del giovane canterano nerazzurro, Giovanni Fabbian che nell’ultima stagione di Serie B, è stato grande protagonista con la maglia della Reggina.

Dunque, un nuovo rinforzo per l’Inter che adesso potrà concentrarsi su altri obiettivi di mercato come i due portieri, il braccetto di difesa, oltre che l’attaccante.