Inter, chi in porta per sostituire Onana? La società sta valutando con attenzione 3 profili

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/07/2023

Inter, si cerca il dopo Onana per la porta nerazzurra. Uno dei nomi più chiacchierati per il mercato della squadra nerazzurra, è sicuramente quello del portiere Andrè Onana. Il camerunese, arrivato a Milano a parametro zero dall’Ajax, è stato uno degli elementi chiave per la stagione fatta l’anno scorso. Un giocatore che con la sua bravura tra i pali, la sua grande lettura del gioco e il suo carisma, ha fatto sì che tante squadra gli abbiano messo gli occhi addosso.

La squadra che, in questo momento, sembra essere maggiormente interessata a lui, è il Manchester United. I Red Devils, prima di poter presentare un’offerta in viale della Liberazione, hanno bisogno di cedere per mettersi in regola con il FFP, ma anche di capire la situazione che ruota attorno all’attuale portiere della squadra, lo spagnolo David de Gea.

Intanto, però, Marotta e Ausilio, non vogliono farsi trovare impreparati e stanno osservando i profili più interessanti per sostituire l’eventuale partenza di Onana. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sono soprattutto tre profili che il club sta vagliando. Il primo è quello che porta a Mamardashvili del Valencia. Poi, c’è anche il nome di Trubin dello Shakhtar Donetsk e, infine, quello di Audero della Sampdoria.

Se dovesse arrivare l’offerta per Onana che la società si aspetta, la società ha ben chiaro su chi puntare. Simone Inzaghi potrebbe avere un nuovo portiere per la prossima stagione. Ma prima, bisogna attendere e capire cosa accadrà tra Manchester United ed Onana.