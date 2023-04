Inter-Barcellona, scambio in vista per giugno: vanno convinti i giocatori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/04/2023

Inter-Barcellona, uno scambio tra giocatori in vista. Qualche giorno fa, pescato nella sede del Barcellona, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha scatenato la fantasia dei tifosi e le ipotesi di parecchi giornalisti per capire quali giocatori potrebbero interessare entrambe le società. Da allora, tante sono state le ipotesi fatte, ma ancora di concreto non c’è assolutamente nulla.

L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha confermato la presenza di Ausilio a Barcellona, ma non ha parlato di giocatori, bensì di rapporti da intrattenere. Qualunque sia la versione veritiera, dalla Spagna, lanciano un’ipotesi di mercato molto interessante che potrebbe aprirsi tra nerazzurri e blaugrana in virtù dei buoni rapporti tra società.

Inter-Barcellona, ancora mercato tra le due società: due giocatori potrebbero essere coinvolti questa estate

Dunque, non è affatto da escludere che Inter e Barcellona possano procedere ad alcune trattative di mercato collegate tra loro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, entrambi i club avrebbero riaperto l’ipotesi dello scambio tra Kessiè e Brozovic. Vanno convinti i giocatori, ma se il croato sembra essere propenso al trasferimento, per l’ivoriano ci vorrà l’intervento di Xavi.

Oltre a loro, ci sono anche i nomi di Eric Garcia e Lenglet, anche se complicati. Più semplice arrivare ad Umtiti. Mentre ai nerazzurri piace anche il nome di Jordi Alba, ma l’idea è pressochè da scartare, dal momento che il terzino spagnolo percepisce un ingaggio parecchio elevato. Vedremo se queste voci ulteriori si trasformeranno in una reale trattativa di mercato.