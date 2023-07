Frattesi-Inter, la Roma prova il sorpasso per il giocatore: Pinto ha in mente la formula giusta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/07/2023

Frattesi-Inter, la Roma prova il sorpasso sui nerazzurri. In questa sessione di mercato, la società nerazzurra, sta cercando di mettere a posto tutte quelle caselle mancanti nella rosa. Tra queste, anche quella del centrocampista che rimane una priorità assoluta. Detto addio a Brozovic, che si è accasato all’Al Nassr per una cifra di 18 milioni di euro, il nome buono per il centrocampo nerazzurra rimane sempre quello di Davide Frattesi del Sassuolo.

Ma nelle ultime ore, come ha riportato il sito spagnolo Relevo, in viale della Liberazione stanno pensando di virare su un altro obiettivo per quella zona di campo. Si tratta del classe 2002, Lazar Samardzic di proprietà dell’Udinese. Proprio per quest’ultimo potrebbe esserci a ore un incontro con la società friulana per provare a sbloccare la situazione.

E allora, in quel caso, Frattesi? Per il centrocampista della Nazionale, in quel caso, potrebbe esserci una frenata. Ecco che, allora, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe approfittarne. Il giocatore è sempre piaciuto al ds giallorosso, Tiago Pinto, così come a Josè Mourinho. E proprio lo stesso Pinto avrebbe in mente una formula di pagamento interessante che potrebbe interessare al Sassuolo.

Infatti, i capitolini si impegnerebbero per una cifra di circa 30 milioni di euro. Di questi, bisognerebbe toglierne 9 che farebbero parte del 30% che la società giallorossa detiene per la futura rivendita del giocatore. Oltre a questo, 10 milioni farebbero parte delle due contropartite in procinto di passare al Sassuolo, ovvero Volpato e Missori. Pertanto, la Roma, si impegnerebbe, per quanto riguarda la parte cash per “soli” 11 milioni di euro.