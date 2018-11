Barcellona, top player dell’Inter nel mirino. I dettagli

Barcellona, Icardi nel mirino

La notiza arriva da El Mundo Deportivo, quotidiano storicamente vicino alle vicende di casa Barcellona, quindi è bene prestarci attenzione: Icardi è finito nel mirino del club catalano. In Catalogna, infatti, sono alla ricerca di un 9 che possa sostituire Luis Suarez, ormai incamminatosi verso il viale del tramonto.

E tra i vari nomi che i dirigenti del Barca stanno sondando c’è anche quello del capitano dell’Inter. Ecco ciò che si legge sul quotidiano sportivo catalano: “È l’attaccante in voga al momento in Serie A, grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol con l’Inter, di cui è il capitano, ma i tecnici del Barca, che apprezzano la sua abilità in zona gol, credono che abbia bisogno di qualcosa in più per essere il futuro centravanti del Barcellona”.

Quindi sì, Icardi è nel mirino di blaugrana, ma non è la prima scelta. Nei piani di Bartomeu, inizialmente, c’era Antoine Griezmann, attaccante francese campione del mondo che però ha deciso di rimanere all’Atletico di Madrid. Al secondo posto c’è Harry Kane, nel mirino anche del Real Madrid. Ma non è finita qui, perché Bartomeu guarda ancora in Italia…

Anche Piatek nella lista

Oltre a Griezmann, Kane e Icardi, c’è anche Piatek nella lista del Barcellona. Il centravanti del Genoa ha impressionato gli osservatori catalani e potrebbero spingere la dirigenza del club a puntare su di lui.

Inoltre, sono osservati speciali anche Timo Werner, centravanti della nazionale tedesca, Kasper Dolberg, attaccante ventunenne dell’Ajax. L’ultimo nome di questa prestigiosa lista è Nicolas Pépé, punta del Lille, autore di 7 gol e 5 assist nelle sue 12 presenze stagionali.