Atalanta-Inter, Moratti: “Nulla di strano se vincessero loro, ci sta”

Atalanta-Inter, Massimo Moratti non si fida della Dea e non si sorprenderebbe se vincessero come nel 2009.

Domenica l’Inter farà visita all’Atalanta di Gasperini, ex allenatore dei nerazzurri durante l’era Moratti. Un avventura non felicissima quella di Gasperini all’Inter, che tutti ricordano. L’anno scorso riuscì a fermare gli uomini di Spalletti sullo 0-0 in una partita dove c’erano in ballo Europa League e Champions. Negli ultimi dieci anni l’Inter ha vinto una sola volta a Bergamo e domenica i tre punti sono d’obbligo per mantenere il passo di Juventus e Napoli e sperare in un passo falso, o mezzo, dei bianconeri contro il Milan.

Massimo Moratti ricorda molto bene le sfide contro i bergamaschi e all’Eco di Bergamo ha parlato proprio della sfida contro l’Atalanta. Difficile dimenticare la sonora sconfitta dell’Inter contro l’Atalanta il 18 gennaio del 2009: “Vinse l’Atalanta 3-1. C’era Del Neri in panchina. E Doni ci rifilò una doppietta, giocando spettacolosamente. Se non sbaglio, segnò anche Floccari, quel centravanti che poi passò alla Lazio”. Moratti non si fida degli uomini di Gasperini e alla domanda “E se domenica l’Atalanta fa il bis?, l’ex Presidente nerazzurro ha così risposto: ” Niente di strano. Sarà la solita battaglia. Lì è stato sempre così”.