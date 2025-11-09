Ha perso il suo primo figlio: la moglie di Dybala dà il tragico annuncio | Disgrazia devastante

Un retroscena clamoroso da parte di Oriana Sabatini, la moglie di Dybala che ha parlato del suo passato

Il momento sportivo di Paulo Dybala è tutt’altro che sereno, colpito dall’ennesimo infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. L’attaccante della Roma si è infortunato nel match contro il Milan, dopo aver calciato il rigore parato da Maignan.

La lesione al flessore ha costretto il campione argentino a lasciare il campo, aggiungendo preoccupazione e ansia al difficile inizio di stagione. L’interruzione forzata arriva proprio quando la sua condizione fisica sembrava in crescita. La “Joya” dovrà ora affrontare un periodo di riabilitazione.

Si parla di un mesetto di stop, non certo la migliore delle notizie per Paulo Dybala, inserita in un contesto da non dimenticare mai: l’iridato argentino è in scadenza di contratto con la Roma, e il rinnovo con spalmatura dell’ingaggio è tutt’altro che scontato.

La tegola fisica dell’ex Juventus, però, non è purtroppo l’unica ombra sulla vita privata dell’attaccante, che sta attraversando anche momenti delicati a livello personale. La sua compagna, la modella e cantante argentina Oriana Sabatini, è stata infatti protagonista di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

Un dolore profondo e inaspettato

Nonostante la gioia per la recente notizia di una nuova gravidanza, il passato della coppia è segnato da un dolore profondo e inaspettato. Oriana Sabatini, nota per la sua schiettezza e per la vicinanza emotiva con i suoi fan, ha infatti scelto di condividere un aspetto molto intimo e doloroso della loro relazione.

Un’intervista rilasciata separatamente, in un momento di grande onestà, ha squarciato il velo su una sofferenza tenuta riservata, rivelando un lutto che ha toccato nel profondo entrambi i coniugi. L’annuncio ha suscitato grande commozione nel pubblico.

Interruzione della gravidanza

In quel drammatico racconto, la moglie del calciatore ha rivelato di aver subito una precedente interruzione di gravidanza, perdendo il loro primo figlio. Un dramma vissuto nel silenzio che Oriana ha deciso di rendere pubblico per elaborare il dolore e dare forza a chi ha affrontato esperienze simili.

Un gesto di coraggio che testimonia la vulnerabilità di una coppia sempre sotto i riflettori, ma fatta anche di fragilità umane. La rivelazione, che illumina un periodo buio della loro vita, ha permesso di comprendere meglio la cautela e la gioia con cui hanno accolto la nuova dolce attesa. Solo recentemente, il 27 ottobre 2025, Dybala e Oriana avevano annunciato pubblicamente la notizia della loro attuale gravidanza. Un post sui social, carico di emozione, aveva mostrato la prima ecografia del nascituro, accolto con grande entusiasmo da fan tifosi.