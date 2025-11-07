Conte, sgambetto alla Signora | Il Napoli soffia un bianconero alla Juventus per gennaio

Mossa a sorpresa di Manna con il placet di Antonio Conte: da gennaio un bianconero continuerà la stagione al Napoli.

Usare la comunicazione per trarre un vantaggio (psicologico) è stata sempre una delle grandi qualità di Antonio Conte, molto mourinhiano sotto questo punto di vista. La teoria del rumore dei nemici architettata dall’allenatore degli azzurri, sta dando i suoi frutti.

Nonostante le difficoltà, tra i tanti nuovi arrivati e il loro bisogno di ambientamento, senza dimenticare i tanti infortuni che hanno colpito i campioni d’Italia – uno su tutti Lukaku – il Napoli ha iniziato la stagione con un passo convincente in campionato, ritrovandosi comunque in vetta alla classifica.

Conte sta cercando di plasmare una nuova squadra, solida e vincente, ma la coperta corta e i continui stop hanno reso il lavoro più arduo del previsto. Se in Serie A il primato è la dimostrazione della forza del gruppo e del carisma di Conte, lo stesso non si può dire della Champions League, dove il cammino è apparso più incerto e le prestazioni altalenanti hanno evidenziato la necessità di una svolta.

Il tecnico ha più volte ribadito che l’attenzione mediatica sulle difficoltà del club è eccessiva, ma non nega le problematiche. Per questo motivo, la dirigenza azzurra è già in piena attività in vista della sessione invernale di calciomercato.

Rinforzi mirati

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare rinforzi mirati che possano dare nuova linfa e soluzioni alternative a Conte, soprattutto a centrocampo e in difesa. L’obiettivo è chiaro: garantire al tecnico il materiale umano necessario per competere su tutti i fronti e migliorare la fase a eliminazione diretta della Coppa.

Ed è proprio dal mercato di gennaio che potrebbe arrivare la mossa più sorprendente. Il Napoli potrebbe rinforzarsi, andando a prendere dalla Juventus, con la quale i rapporti non sono proprio idilliaci.

Obiettivo centrato

La pista azzurra porta a Fabio Miretti, finalmente fuori dal tunnel dell’infortunio e tornato a disposizione da pochi giorni. Il Napoli è pronto nuovamente a muoversi per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003, ritenuto il profilo ideale per l’assetto tattico di Conte grazie alla sua dinamicità e capacità di agire in diversi ruoli della mediana.

Miretti già era stato trattato dal Napoli questa estate ma, vuoi per i dubbi legato all’infortunio vuoi per il no della Signora, non se ne fece nulla. Decisive le prossime settimane: deciderà Luciano Spalletti, il nuovo allenatore bianconero. Ma Manna è pronto a fare lo sgambetto.