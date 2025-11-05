“Voglio giocare nell’Inter nella prossima stagione” | Esce allo scoperto e vede solo nerazzurro. Estasi tifosi

Un campione d’Europa ha fatto la sua scelta e lo dice apertamente. Vede solo nerazzurro e non vuol sentir parlare di altre squadre.

L’Inter è una fede, un amore che supera ogni risultato e ogni battuta d’arresto. Nonostante il bruciante epilogo della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con quella sconfitta umiliante ancora viva nella memoria collettiva, la stagione dei “zeru” titoli e il tramonto dell’era di Simone Inzaghi, il richiamo per la Beneamata resta irresistibile e potente.

L’Inter continua ad esercitare un fascino magnetico sui grandi talenti internazionali, attratti da una storia gloriosa e da un progetto tecnico ambizioso che guarda al riscatto immediato. La promessa di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa, è la vera arma segreta dei colori nerazzurri.

La dirigenza interista, conscia del valore del proprio brand, ha immediatamente voltato pagina, lavorando con grande acume sul mercato per rafforzare la rosa e colmare le lacune emerse. Marotta e Ausilio, col via libera di Oaktree, sono stati capaci di rimettere a posto il bilancio, un’impresa per niente affatto scontata, rilancio l’ambizioso progetto nerazzurro.

L’obiettivo primario è stato, in particolare, blindare il reparto difensivo, punto cardine del sistema di gioco. Un reparto che, pur avendo raggiunto la finale europea, ha mostrato talvolta delle fragilità che la società è determinata a eliminare.

Forza e autorevolezza

È in questo contesto di rinnovamento e sete di rivincita che si inserisce la figura di un difensore arrivato in sordina, ma che si è imposto con forza e autorevolezza sin da subito. Tra i volti nuovi che hanno rapidamente rubato la scena e il cuore dei tifosi c’è un centrale svizzero, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.

La sua esperienza internazionale, la sua versatilità tattica e la capacità di integrarsi senza sforzo negli schemi difensivi hanno fatto sì che il suo impatto fosse immediato e decisivo. Le prestazioni offerte in questi mesi da Manuel Akanji sono state un crescendo di solidità e leadership, tanto da renderlo un elemento imprescindibile della retroguardia nerazzurra e un beniamino della curva.

La confessione e il tripudio nerazzurro

Proprio in un momento cruciale della stagione, in cui si delineano i destini futuri dei giocatori in prestito, Akanji ha deciso di uscire allo scoperto. Addirittura in conferenza stampa, urbi et orbi, non curante del periodo della stagione e di essere ancora di proprietà del Manchester City.

“Spero che l’Inter mi riscatti,” ha esordito con un sorriso che tradiva un desiderio profondo, non lasciando spazio a dubbi sulle sue intenzioni future. “Mi trovo bene qui, l’ambiente è fantastico e sono felice di far parte di questo gruppo“, ha proseguito il difensore svizzero, confermando il suo totale adattamento alla realtà interista, sia dentro che fuori dal campo. Musica per le orecchie del popolo nerazzurro.